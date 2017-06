Nota de Prensa: Cantera de Portland Junio 12th, 2017 | Posted by in Plataforma Anti-Incineracion

La Plataforma contra la Incineración de Residuos en Los Alcores ha llevado a cabo un nuevo acto de protesta contra la pretensión de Portland Valderrivas de quemar un máximo de 292 mil toneladas de residuos en su planta de Alcalá de Guadaíra. En esta ocasión ha tenido lugar junto a la cantera de albero que posee la cementera, denunciada, recientemente, por Alwadi-ira – Ecologistas en Acción debido a un posible “pinchazo” del acuífero Sevilla – Carmona (MAS 05.47). La Plataforma insta así a la empresa y la Junta de Andalucía a priorizar la prevención, reutilización, el reciclaje y el compostaje mediante la recogida separada de residuos, ya que la salud de las personas y del medio ambiente está por delante de los beneficios económicos de unos pocos. La cantera elegida para llevar a cabo la nueva protesta fue denunciada hace unos meses por Alwadi-ira – Ecologistas en Acción, debido a un posible “pinchazo” en el acuífero. Recordamos que la MAS 05.47 (acuífero Sevilla – Carmona) se encuentra declarada sobreexplotada y, consecuentemente, puede provocar la pérdida de nivel en los pozos de la zona y disminuyendo el caudal de las fuentes y arroyos de la comarca de Los Alcores, en definitiva, estaría viéndose afectado el interés general de la ciudadanía provocado por una actividad extractiva de dudosa finalidad. La Plataforma continuará con sus acciones de protesta, exigiendo el abandono definitivo de la quema de residuos en cementeras, incineradoras y otras industrias como solución al problema de los vertederos y la realización de un Plan Andaluz de Residuos, por la Junta de Andalucía, que dejefuera del mismo a la incineración. Alcalá de Guadaíra, a 12 de junio de 2017 Compártelo: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

