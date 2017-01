NOTA DE PRENSA: DEMOLICION DEL ANTIGUO MOLINO DE ACEITE DE GANDUL enero 3rd, 2017 | Posted by in Molinos | Parque Cultural "Los Alcores" | Patrimonio

Alwadi-ira – Ecologistas en Acción pone en conocimiento de la opinión pública la demolición del antiguo molino de aceite existente en el núcleo, ya despoblado, de Gandul y la próxima presentación de escritos de denuncia ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. El día 31 de diciembre, mientras las familias preparábamos la celebración de la fiesta de fin de año, un nuevo elemento patrimonial desaparecía en nuestro término municipal por la acción de la excavadora y la desidia municipal. En esta ocasión le ha tocado el turno al antiguo molino de aceite situado junto a “La Posada” de Gandul, famosa por albergar en 1829 al escritor norteamericano Washington Irving, y que éste inmortalizó en su obra “Cuentos de la Alhambra”. No estamos ante un hecho aislado. Con anterioridad han desaparecido dos de los tres molinos del arroyo de “La Madre de Gandul”: el “Molino de Abajo” y el “Molino de En medio” además de la vivienda del “Cortijo de Los Llanos de Gandul”, en la aldea, de la que tan solo permanece la puerta de entrada. El abandono que reina por todas partes está afectando seriamente al resto de elementos patrimoniales. ¿Tienen los días contados la iglesia “S. Juan Evangelista” y la “Casa del Consejo”? Es un hecho que el antiguo molino de aceite se encontraba con importantes defectos estructurales que presagiaban un posible derrumbe, aunque no es menos cierto que, en más de una ocasión, cuando aún era fácil su recuperación, Alwadi.ira – Ecologistas en Acción propuso su rehabilitación, al igual que la del conjunto del despoblado de Gandul, uno de los lugares en los que podría pivotar la futura “Zona Patrimonial de Los Alcores”. La pérdida del molino es un síntoma más de la inexistencia de un proyecto integral para la recuperación de nuestro patrimonio histórico. En el caso de Gandul es aún más grave, dado que el equipo de gobierno incumple el acuerdo del pleno municipal de marzo de 2014, tomado por unanimidad, es decir con el acuerdo de todos los grupos políticos con representación, y que pretendía impulsar la figura de PARQUE CULTURAL DE LOS ALCORES. En dicho acuerdo se señalaban algunos primeros pasos, como la constitución de una comisión integrada por la administración pública y entidades implicadas en la defensa del patrimonio histórico. Han transcurrido casi tres años y aún esperamos la primera medida efectiva para frenar la continua destrucción, expolio y deterioro de la zona. Exigimos la puesta en marcha de los acuerdos tomados en el Pleno y la depuración de responsabilidades en relación a los hechos denunciados. Alcalá de Guadaíra, 2 de enero de 2017 Sociedad Ecologista Alwadi-ira-Ecologistas en Acción Avda. de Portugal, s/n, Apartado de Correos 226, teléfono: 722 398 525, correo electrónico: alwadi.ira@gmail.com, web: www.alwadi-ira.es